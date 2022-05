RANDO MOSELLE : RANDOLOVE Abreschviller Abreschviller Catégories d’évènement: Abreschviller

2022-06-25 16:00:00 16:00:00 – 2022-06-25 18:30:00 18:30:00 Place Norbert Prévot Départ : Au train forestier

Abreschviller Moselle Abreschviller Que vous soyez célibataire ou en couple, profitez de ce moment pour trouver votre moitié ou partagez à deux les surprises qui animeront le parcours ! Cette randonnée, dans le cadre du Festival Rando Moselle s’adresse aux personnes majeures uniquement. Il s’agit d’un parcours facile, sur une distance de 6,5km. De bonnes chaussures de marche sont recommandées. La manifestation est payante. contact@tourisme-sarrebourg.fr +33 3 87 03 11 82 https://tinyurl.com/y3vmwvdq Place Norbert Prévot Départ : Au train forestier Abreschviller

Lieu Abreschviller Adresse Place Norbert Prévot Départ : Au train forestier

