RANDO MOSELLE : RANDO SCULPTURES DANS LA VILLE Sarrebourg, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Sarrebourg.

RANDO MOSELLE : RANDO SCULPTURES DANS LA VILLE 2021-07-31 15:00:00 15:00:00 – 2021-07-31 17:00:00 17:00:00 place des Cordeliers Départ : Devant l »office de tourisme

Sarrebourg Moselle Sarrebourg

5 EUR

Un peu d’histoire, un peu d’histoire de l’art, beaucoup de bronzes et des anecdotes, voilà ce qui vous attend lors de cette découverte commentée des sculptures qui jalonnent le centre-ville de Sarrebourg ! Date unique : samedi 31 juillet 2021, à 15h00, devant l’office de tourisme de Sarrebourg. Difficulté : facile. Distance : 2 km. Public : adulte et plus de 12 ans. Tarif adulte : 5€ Tarif moins de 12 ans : gratuit..Places limitées. Sur réservation uniquement. Ouverture des ventes : prochainement.

contact@tourisme-sarrebourg.fr +33 3 87 03 11 82

Ville de Sarrebourg – Alain de la Fuente