Walscheid Moselle Walscheid Contempler le lever du soleil dans un cadre magnifique avec toutes les splendeurs et les atouts du massif vosgien. L’occasion également de partager un petit déjeuner dans un cadre unique. Cette randonnée s’inscrit dans le cadre du Festival Rando Moselle. Il s’agit d’un parcours de difficulté moyenne, sur une distance de 7 km. De bonnes chaussures de marche et une lampe de poche ou frontale sont recommandées. Les réservations seront ouvertes prochainement. La manifestation est payante. contact@tourisme-sarrebourg.fr +33 3 87 03 11 82 https://tinyurl.com/yy8hnzn4 Départ : Parking Chapelle Saint Léon Walscheid

