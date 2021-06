Rhodes Rhodes Moselle, Rhodes RANDO MOSELLE : RANDO LES MYSTÈRES DE L’ÉTANG DU STOCK Rhodes Rhodes Catégories d’évènement: Moselle

Rhodes Moselle Rhodes 4 EUR A l’aide d’énigmes à travers des cartographies, remonter le temps pour comprendre l’origine de l’étang du Stock. Son rôle tout au long de l’histoire depuis sa création jusqu’à nos jours. La grande histoire d’un étang dans le petit village de Rhodes. Date unique : dimanche 5 septembre 2021, à 9h30, au départ du parking de la mairie à Rhodes. Difficulté : facile. Distance : 8 km. Tarif unique : 4 €. Repas tiré du sac. Equipements à fournir : Vêtements adaptés aux conditions météorologiques. Eau et encas. Places limitées. Sur réservation uniquement. Ouverture des ventes : prochainement. contact@tourisme-sarrebourg.fr +33 3 87 03 11 82 A l’aide d’énigmes à travers des cartographies, remonter le temps pour comprendre l’origine de l’étang du Stock. Son rôle tout au long de l’histoire depuis sa création jusqu’à nos jours. La grande histoire d’un étang dans le petit village de Rhodes. Date unique : dimanche 5 septembre 2021, à 9h30, au départ du parking de la mairie à Rhodes. Difficulté : facile. Distance : 8 km. Tarif unique : 4 €. Repas tiré du sac. Equipements à fournir : Vêtements adaptés aux conditions météorologiques. Eau et encas. Places limitées. Sur réservation uniquement. Ouverture des ventes : prochainement. Libre de droits – Jake Melara pour Unsplash

Détails Catégories d'évènement: Moselle, Rhodes
lieuville 48.75946#6.89715