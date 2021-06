Saint-Quirin Saint-Quirin Moselle, Saint-Quirin RANDO MOSELLE : RANDO ENTRE CHIEN ET LOUP Saint-Quirin Saint-Quirin Catégories d’évènement: Moselle

RANDO MOSELLE : RANDO ENTRE CHIEN ET LOUP Saint-Quirin, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Saint-Quirin. RANDO MOSELLE : RANDO ENTRE CHIEN ET LOUP 2021-07-25 20:00:00 20:00:00 – 2021-07-25

Du jour à la nuit, une courte balade tranquille vous offre un changement de décor dans un même paysage. Une initiation à se rendre présent pour accueillir la nuit, à marcher sans lumière artificielle en forêt : une expérience dont vous vous souviendrez longtemps. Date unique : dimanche 25 juillet 2021, à 20h00, à la Haute-Chapelle de Saint-Quirin. Difficulté : moyenne. Distance : 4km. Public : adulte et + de 14 ans accompagné d'un adulte. Tarif unique : 10€. Equipements nécessaires : Sac à dos avec : petite bouteille d'eau, petite laine / coupe-vent, tissu pour s'asseoir, téléphone en mode avion uniquement. Chaussures hautes de randonnée. Vêtements longs et sombres, un minimum chaud (temps d'immobilité). Anti-moustique. Eviter les parfums et lessives synthétiques. Pas de lumière artificielle. Places limitées. Sur réservation uniquement. Ouverture des ventes : prochainement.

Saint-Quirin