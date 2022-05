RANDO MOSELLE : RANDO DES BÉBÊTES

RANDO MOSELLE : RANDO DES BÉBÊTES, 26 juin 2022, . RANDO MOSELLE : RANDO DES BÉBÊTES

2022-06-26 14:30:00 14:30:00 – 2022-06-26 16:00:00 16:00:00 La tempête a soufflé fort ce jour-là. La prairie est toute décoiffée et ses habitants aussi. C’est ainsi que Ricky la petite fourmi s’est perdue mais elle n’est pas la seule : Cocobelle la jolie coccinelle et Beh le scarabée cracra aussi ! Une super rencontre entre toutes ces petites bébêtes…C’est ensemble que nos amis vont essayer de retrouver leur chemin, dans la bonne humeur et en chansons ! Cette randonnée, dans le cadre du Festival Rando Moselle s’adresse aux enfants de 2 à 10 ans. Il s’agit d’un parcours. La manifestation est payante. contact@tourisme-sarrebourg.fr +33 3 87 03 11 82 https://tinyurl.com/yxgp75x9 dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville