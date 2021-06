Saint-Quirin Saint-Quirin Moselle, Saint-Quirin RANDO MOSELLE : RANDO DES 7 ROSES Saint-Quirin Saint-Quirin Catégories d’évènement: Moselle

Saint-Quirin

RANDO MOSELLE : RANDO DES 7 ROSES Saint-Quirin, 4 septembre 2021-4 septembre 2021, Saint-Quirin. RANDO MOSELLE : RANDO DES 7 ROSES 2021-09-04 09:00:00 09:00:00 – 2021-09-04 Départ : Maire de Saint-Quirin 170 rue du Général de Gaulle

Saint-Quirin Moselle 5 EUR Les Roses désignent les lieux de culte de la paroisse de Saint-Quirin. Cet itinéraire permet de découvrir 6 de ces 7 églises dans un cadre forestier exceptionnel. Date unique : 4 septembre 2021, à 9h00, au départ de la mairie de Saint-Quirin. Difficulté : moyenne à difficile. Distance : 16,5km. Tarif unique : 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Sur réservation uniquement. Ouverture des ventes : prochainement. Les Roses désignent les lieux de culte de la paroisse de Saint-Quirin. Cet itinéraire permet de découvrir 6 de ces 7 églises dans un cadre forestier exceptionnel. Date unique : 4 septembre 2021, à 9h00, au départ de la mairie de Saint-Quirin. Difficulté : moyenne à difficile. Distance : 16,5km. Tarif unique : 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Sur réservation uniquement. Ouverture des ventes : prochainement.

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Saint-Quirin Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Quirin Adresse Départ : Maire de Saint-Quirin 170 rue du Général de Gaulle Ville Saint-Quirin lieuville 48.60993#7.06561