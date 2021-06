Turquestein-Blancrupt Turquestein-Blancrupt Moselle, Turquestein-Blancrupt RANDO MOSELLE : RANDO A L’AUBERGE Turquestein-Blancrupt Turquestein-Blancrupt Catégories d’évènement: Moselle

RANDO MOSELLE : RANDO A L’AUBERGE Turquestein-Blancrupt, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Turquestein-Blancrupt. RANDO MOSELLE : RANDO A L’AUBERGE 2021-07-10 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-10 Départ : Le Kiboki 9 route du Donon

Balade à la découverte du Rocher du Bourguignon suivie d'un déjeuner au Kiboki. Date unique : 10 juillet 2021, à 9h00, au départ du restaurant le Kiboki à Turquestein-Blancrupt. Difficulté : facile. Distance : 8km. Tarif adulte* : 27€ hors boisson et enfant de moins de 12 ans : 14€ hors boissons Sur réservation uniquement. Ouverture des ventes : prochainement. *Menu : Assiette du terroir – Ballotine de volaille farcie aux champignons sauce champagne, gratin de pommes de terre et légumes – Crème caramel maison

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Turquestein-Blancrupt Étiquettes évènement : Autres Lieu Turquestein-Blancrupt Adresse Départ : Le Kiboki 9 route du Donon Ville Turquestein-Blancrupt lieuville 48.57984#7.05915