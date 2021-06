Rhodes Rhodes Moselle, Rhodes RANDO MOSELLE : LES PETITES HISTOIRES DU PARC Rhodes Rhodes Catégories d’évènement: Moselle

Rhodes Moselle Rando-Moselle : Randonnée dans les coulisses du Parc de Ste Croix. Date unique : mercredi 21 juillet 2021, à 19h00, au départ de l’entrée du parc. Difficulté : facile. Distance : 5 km. Tarif unique : 5 €. Places limitées. Sur réservation uniquement. Ouverture des ventes : prochainement. tourismesarrebourg@orange.fr +33 3 87 03 11 82 http://www.randomoselle.com/ Rando-Moselle : Randonnée dans les coulisses du Parc de Ste Croix. Date unique : mercredi 21 juillet 2021, à 19h00, au départ de l’entrée du parc. Difficulté : facile. Distance : 5 km. Tarif unique : 5 €. Places limitées. Sur réservation uniquement. Ouverture des ventes : prochainement.

Catégories d'évènement: Moselle, Rhodes
Lieu Rhodes
lieuville 48.77227#6.89617