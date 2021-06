Dieuze Dieuze Dieuze, Moselle RANDO MOSELLE: LES MATHEMATIQUES BUISSONNIERES Dieuze Dieuze Catégories d’évènement: Dieuze

Moselle

RANDO MOSELLE: LES MATHEMATIQUES BUISSONNIERES Dieuze, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Dieuze. RANDO MOSELLE: LES MATHEMATIQUES BUISSONNIERES 2021-07-03 09:30:00 – 2021-07-03 11:30:00

Dieuze Moselle Dieuze Dans le cadre du Festival de la Randonnée Rando-Moselle, l’Office de Tourisme du pays du Saulnois s’associe à Daniel Manzi pour vous proposer Les Mathématiques Buissonnières: « 1,2,3… Promenons-nous dans le Saulnois

4,5,6…Raisonnons au fil de l’abscisse

7,8,9…Savourons d’un regard neuf

10,11,12…Nos paysages sans le blues. »

Tout en marchant reconnectons nos neurones en redécouvrant quelques mathématiques buissonnières tout en observant la nature.

Sortie extérieure. En cas de mauvais temps l’Office de Tourisme s’engage en cas d’annulation à tenir informer l’ensemble des participants dans les meilleurs délais. Sortie adaptée au public famille- Randonnée de 5 km – Prévoir des chaussures de randonnée. Réservation obligatoire au 03 87 01 16 26 daniel manzi dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Dieuze, Moselle Étiquettes évènement : Autres Lieu Dieuze Adresse Ville Dieuze lieuville 48.80277#6.71724