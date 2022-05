RANDO MOSELLE : LA BALADE DES 6 ETANGS Dieuze Dieuze Catégories d’évènement: Dieuze

Dieuze Moselle Dieuze Dans le cadre du festival Rando-Moselle initié par le département de la Moselle, Suivez Daniel Manzi, naturaliste et photographe du Saulnois pour une balade de 11km tout public à la découverte de paysages particuliers d’étangs forestiers dont le Lindre, récemment labellisé Réserve de Biosphère par l’UNESCO. Daniel vous apportera son regard de photographe pour développer votre approche sensible et esthétique des paysages. Les personnes qui le souhaitent peuvent apporter leur appareil photo. Repas tiré du sac.

Sortie extérieure. En cas de mauvais temps l’Office de Tourisme s’engage en cas d’annulation à tenir informé l’ensemble des participants dans les meilleurs délais. Prévoir une tenue adaptée, de l’eau et une collation. Inscription obligatoire au 03 87 01 16 26 contact@tourisme-saulnois.com +33 3 87 01 16 26 http://www.tourisme-saulnois.com/ OTPS

