Walscheid Moselle Walscheid Courte randonnée vespérale familiale depuis le centre du village de Walscheid vers la Grotte St-Léon, site naturel remarquable. Concert Jazz manouche dans un cadre exceptionnel samedi 18 septembre 2021, départ à 18h00, au départ de la place Schuman (devant la mairie) de Walscheid. Difficulté : facile. Distance : 5,8km. Tarif unique : 7€. Places limitées. Sur réservation uniquement. Billetterie en ligne sur https://randomoselle.com ou au comptoir de l’Office de Tourisme – Paiement par carte bancaire uniquement. contact@tourisme-sarrebourg.fr +33 3 87 03 11 82 Libre de droits – Jake Melara pour Unsplash dernière mise à jour : 2021-08-20 par

