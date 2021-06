RANDO MOSELLE : ÉCOTOURISME : QUAND LA NATURE NOUS PARLE Walscheid, 11 septembre 2021-11 septembre 2021, Walscheid.

RANDO MOSELLE : ÉCOTOURISME : QUAND LA NATURE NOUS PARLE 2021-09-11 08:30:00 08:30:00 – 2021-09-11 12:00:00 12:00:00 Départ : Mairie de Walscheid 2 rue du Stade

Walscheid Moselle

Remontez le temps et partez en promenade dans les sous-bois, en compagnie de Philippe, enseignant et guide réputé, qui connaît la forêt comme sa poche. Une invitation à la contemplation et au rêve dans une ambiance fantastique au sein de la vaste forêt du massif vosgien, qui ne manquera pas d’éveiller vos sens ! Balade d’une durée de 3h30 environ et de 5km. Cette sortie s’adresse aux plus de 16 ans et aux adultes. Equipement à fournir : Chaussures de marche, sac à dos avec son matériel personnel pour une marche en forêt, sachets poubelle, un masque (pour une courte portion de la sortie), du gel hydroalcoolique, un foulard ou bandana pouvant se nouer autour de la tête, une ou deux cannes de marche. Condition physique : non-contre-indication à la pratique de la marche (en montée et descente).

contact@tourisme-sarrebourg.fr +33 3 87 03 11 82 http://www.tourisme-sarrebourg.fr/

Libre de droits – Milk-Tea pour Unsplash

dernière mise à jour : 2021-06-17 par