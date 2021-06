Angevillers Angevillers Angevillers, Moselle RANDO-MOSELLE – DECOUVERTE DES OUVRAGES DE LA LIGNE MAGINOT SUR LES HAUTEURS DE THIONVILLE ANGEVILLERS Angevillers Angevillers Catégories d’évènement: Angevillers

RANDO-MOSELLE – DECOUVERTE DES OUVRAGES DE LA LIGNE MAGINOT SUR LES HAUTEURS DE THIONVILLE ANGEVILLERS Angevillers, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Angevillers. RANDO-MOSELLE – DECOUVERTE DES OUVRAGES DE LA LIGNE MAGINOT SUR LES HAUTEURS DE THIONVILLE ANGEVILLERS 2021-07-04 14:00:00 – 2021-07-04 18:00:00 Route d’Angevillers Chalet du bois de la Cote

Angevillers Moselle Angevillers Pendant 4 heures, marchez dans les pas des soldats de la Ligne Maginot dans une randonnée proposée et encadrée par le Club Vosgien. tourisme@thionville.net +33 3 82 53 33 18 Pendant 4 heures, marchez dans les pas des soldats de la Ligne Maginot dans une randonnée proposée et encadrée par le Club Vosgien. Ville de Thionville – S.Thévenin

Lieu Angevillers Adresse Route d'Angevillers Chalet du bois de la Cote Ville Angevillers lieuville 49.35943#6.0444