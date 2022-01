Rando Mimosa Saint-Jean-le-Thomas Saint-Jean-le-Thomas Catégories d’évènement: Manche

Saint-Jean-le-Thomas Manche Randonnée commentée de 11kms autour de St Jean-le-Thomas et sur les balcons de la baie du Mont-Saint-Michel.

Nous profiterons des lumières matinales ainsi que de la vue et parfums des mimosas de St Jean. Réservation obligatoire – places limitées. Départ à 8h30, du parking Pignochet (face au camping) – accueil à partir de 8h – arrivée à 11h30. Randonnée commentée de 11kms autour de St Jean-le-Thomas et sur les balcons de la baie du Mont-Saint-Michel.

