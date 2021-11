Rando métropolitaine Paris – Gentilly – Montrouge – Malakoff Parc Kellermann, 13 novembre 2021, Paris.

Rando métropolitaine Paris – Gentilly – Montrouge – Malakoff

Parc Kellermann, le samedi 13 novembre à 13:00

Rando métropolitaine Paris – Gentilly – Montrouge – Malakoff ———————————————————— ### Samedi 13 novembre : DE 13:00 À 18:00 Départ : Boulevard Kellerman,,Paris,75013 Évènement de Enlarge your Paris Billets via Eventbrite Public · Tout le monde Rando métropolitaine pour découvrir et visiter des lieux culturels du sud parisien. Balade urbaine et culturelle de 10 kilomètres proposée par la Métropole du Grand Paris et Enlarge your Paris, avec les Promenades urbaines. Ce parcours partira de l’ancienne porte d’entrée de la Bièvre dans la capitale, pour nous mener le long des coteaux Sud de Paris au gré des de lieux culturels de Gentilly et Malakoff. Cette promenade sera aussi l’occasion de traverser différents quartiers caractéristiques du tissu urbain de la banlieue sud, d’évoquer la transformation du grand ensemble du Chaperon Vert, de parcourir la coulée verte de l’aqueduc d, de découvrir l’ensemble résidentiel « Buffalo » de l’architecte Fernand Pouillon ainsi que l’ancien centre administratif de Montrouge des années 30 et son église, et enfin les quartiers pavillonnaires de la ville de Malakoff. Lieux culturels visités : Le Lavoir numérique , lieu de créations audiovisuelles (Gentilly). La Maison Doisneau . (Gentilly); La Maison des Arts , centre d’art contemporain (Malakoff) et La Tréso, tiers-lieu coopératif (Malakoff) où nous partagerons un verre à la fin de la balade. Informations pratiques : Passe sanitaire exigé pour entrer dans les lieux culturels ! **_Le lieu de rendez-vous est à l‘entrée principale du Parc Kellermann à 13 h, devant les sculptures “Les Rochers dans le ciel“. Accès au point de départ par la station de métro porte d’Italie – ligne 7 (sortie 3)._** Départ à 13h15. Les organisateurs seront sur place dès 12h30 avec un sandwich… Retour par la station de métro Malakoff – Etienne Dolet (M13) ou par la gare de Vanves (Ligne N du Transilien) Prévoir un en-cas et de l’eau, ainsi que des vêtements adaptés à la situation météorologique, et de bonnes chaussures. CGV : Chaque randonneur participant est sous sa responsabilité. En vous inscrivant, vous reconnaissez être dans une condition physique vous permettant de participer à cet événement.

inscription

Proposé par Enlarge your Paris

Parc Kellermann Boulevard Kellermann, Paris 75013 Paris Quartier de la Maison-Blanche



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T13:00:00 2021-11-13T18:00:00