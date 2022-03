RANDO MESLINOISE VTT & PÉDESTRE Meslay-du-Maine, 27 mars 2022, Meslay-du-Maine.

RANDO MESLINOISE VTT & PÉDESTRE Salle socioculturelle 16 Place de la Poste Meslay-du-Maine

2022-03-27 08:00:00 – 2022-03-27 Salle socioculturelle 16 Place de la Poste

Meslay-du-Maine Mayenne Meslay-du-Maine

EUR 4 6 Le dimanche 27 mars, rendez-vous à la salle socioculturelle de Meslay-du Maine pour la toute première édition de la Rando Meslinoise VTT et pédestre.

Au programme :

– 2 randos pédestre de 10 et 15 km

– 4 rando vtt de 20, 30, 42 et 53 km

Départ libre de 08h à 09h30 de la salle socioculturelle de Meslay-du-Maine.

Renseignements : 06 15 30 74 83 ou 06 74 88 88 22

Lavage des VTT possible sur place.

Dans le cadre du Tour de la Mayenne VTT, 1ère édition de la rando VTT & Pédestre organisée par le Cyclo VTT Meslinois.

https://tinyurl.com/meslinoise

Salle socioculturelle 16 Place de la Poste Meslay-du-Maine

