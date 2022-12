RANDO MARCHE AFGHANE Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire Catégories d’évènement: Gennes-Val-de-Loire

Maine-et-Loire

RANDO MARCHE AFGHANE Gennes-Val-de-Loire, 18 décembre 2022, Gennes-Val-de-Loire . RANDO MARCHE AFGHANE Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

2022-12-18 09:30:00 – 2022-12-18 13:00:00 Gennes-Val-de-Loire

Maine-et-Loire EUR 17 17 En Marche Afghane, la respiration rythmée et consciente permet d’obtenir des bénéfices plus importants que la marche seule : revitalisante, apaisante et performante cette marche s’adapte aux besoins de chacun. Pratiquée en silence, il s’agit d’une méditation active, un acte de « marcher vers soi », une invitation à célébrer le souffle et élargir son expérience de la respiration. Un très bel itinéraire pour pratiquer les rythmes régénérants de la Marche Afghane. Et suffisamment de chemins plats pour tirer bénéfices des rythmes de longues distances. Vous aimez marcher et ressentez le besoin de prendre du temps pour vous en nature ? Venez expérimenter cette pratique de marche consciente, à la fois apaisante, régénérante et performante. Gennes-Val-de-Loire

