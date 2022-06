Rando – L’isard des Pyrénées Larrau Larrau Catégories d’évènement: 64560

Larrau

Rando – L'isard des Pyrénées Larrau, 4 novembre 2022, Larrau.

2022-11-04 – 2022-11-04

Larrau 64560 Larrau 3 3 EUR Organisé par le CPIE Pays Basque avec Nicolas BERNOS, accompagnateur montagne.

Journée dédiée à la découverte de l’isard, cousin pyrénéen du chamois des Alpes.

Au cours d’une randonnée sur les flancs du pic d’Orhi, vous serez conduits au coeur d’un site où une harde vit paisiblement à l’écart de l’homme. Ce sera l’occasion d’observer cette chèvre des montagnes dans son habitat naturel et d’apprendre son écologie. Enfants à partir de 8 ans.

Distance : 5 km. Dénivelé : 220 m + / 220 m –

Prévoir casse-croûte, eau, chaussures de randonnée, vêtements chauds pour le temps d’observation en statique.

Rdv parking devant l’église de Saint Jean le Vieux (côté hôtel restaurant Mendy).

Larrau

