Communauté de commune de Milizac Guipronvel, le dimanche 15 mai à 08:00 Pas de réservation nécessaire, tarif rando 5€, gratuit moins de 12 ans

Rdv pour deux circuits de randonnée de 5 ou 13 kms où vous pourrez vous arrêter déguster des produits locaux, pique-nique partagé et spectacle bretonnant pour enfants Communauté de commune de Milizac Guipronvel 29290 Guipronvel Milizac-Guipronvel Guipronvel Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T08:00:00 2022-05-15T16:00:00

