Rando Lilika : randonnée niveau 3, yoga du sportif et spa Ossès Ossès Catégories d’évènement: Ossès

Pyrénées-Atlantiques

Rando Lilika : randonnée niveau 3, yoga du sportif et spa Ossès, 21 mars 2022, Ossès. Rando Lilika : randonnée niveau 3, yoga du sportif et spa Ossès

2022-03-21 09:30:00 – 2022-03-22 17:00:00

Ossès Pyrénées-Atlantiques Ossès Lilika : la montagne sportive au féminin. Deux sorties randonnée de bon niveau ponctuées de yoga avec une prof de yoga spécialisée dans le yoga du sportif, dans un but d’améliorer ses performances physiques et respiratoires. 2 jours 1 nuit. Lilika : la montagne sportive au féminin. Deux sorties randonnée de bon niveau ponctuées de yoga avec une prof de yoga spécialisée dans le yoga du sportif, dans un but d’améliorer ses performances physiques et respiratoires. 2 jours 1 nuit. Lilika : la montagne sportive au féminin. Deux sorties randonnée de bon niveau ponctuées de yoga avec une prof de yoga spécialisée dans le yoga du sportif, dans un but d’améliorer ses performances physiques et respiratoires. 2 jours 1 nuit. Ossès

dernière mise à jour : 2022-01-19 par

Détails Catégories d’évènement: Ossès, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Ossès Adresse Ville Ossès lieuville Ossès Departement Pyrénées-Atlantiques

Ossès Ossès Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/osses/

Rando Lilika : randonnée niveau 3, yoga du sportif et spa Ossès 2022-03-21 was last modified: by Rando Lilika : randonnée niveau 3, yoga du sportif et spa Ossès Ossès 21 mars 2022 Ossès Pyrénées-Atlantiques

Ossès Pyrénées-Atlantiques