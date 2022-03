RANDO LIGNE DO ! Randonnée Street art. Tram Station Lauriers Lormont Lormont Catégories d’évènement: Gironde

du samedi 12 mars au mercredi 27 avril à Tram Station Lauriers Lormont

Dans le cadre du projet LIGNES D’EAU, on arpentera le territoire Lormont / Bassens / Carbon-blanc à la rencontre des oeuvres dans l’espace public. Randonnée ouverte à tous les bons marcheurs. Pique-nique et goûter partagés, échanges d’anecdotes bienvenus. Partenariat Bordeaux-Metropole.

Prix libre sur réservation.

Balade sous forme de randonnée à la rencontre des œuvres dans l’espace public. Tram Station Lauriers Lormont lormont Lormont Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T15:00:00;2022-04-27T14:00:00 2022-04-27T19:00:00

