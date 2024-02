Rando Les Bornes Frontières RDV Office de tourisme Les Fourgs, jeudi 15 février 2024.

Rando Les Bornes Frontières RDV Office de tourisme Les Fourgs Doubs

Venez sur le toit du Doubs suivre les traces des contrebandiers et des gabelous.

Partout les mêmes forêts, les mêmes combes mais un seul muret et ses bornes pour séparer la Suisse de la France.

Laissez-vous guider dans ces paysages pour découvrir l’histoire de ce plateau frontalier situé à plus de 1000 m d’altitude !

Encadrée par un accompagnateur diplômé d’Horizons Jura.

Niveau facile. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 14:00:00

fin : 2024-02-15 16:30:00

RDV Office de tourisme Parking de la Coupe

Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté horizons.jura@gmail.com

L’événement Rando Les Bornes Frontières Les Fourgs a été mis à jour le 2024-02-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS