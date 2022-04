Rando Lecture Lac patin Cléon Catégories d’évènement: Cleon

Seine-Maritime

Rando Lecture

Lac patin, le samedi 30 avril à 14:00

Lac patin, le samedi 30 avril à 14:00

Samedi 30 avril à 14h, au Lac Patin Rando Lecture Dans le cadre de la semaine de la Biodiversité, La médiathèque vous invite à une lecture champêtre pour parler de la biodiversité, suivie d’un goûter. Pour tout renseignement sur le programme contactez le service cadre de vie au 02 32 96 25 40. Du 25 au 30 avril 2022, la ville de Cléon vous propose de partir à la découverte de la Biodiversité à côté de chez vous. Plus d’informations : [[http://www.ville-cleon.fr/evenement/semaine-de-la-biodiversite/](http://www.ville-cleon.fr/evenement/semaine-de-la-biodiversite/)](http://www.ville-cleon.fr/evenement/semaine-de-la-biodiversite/) Lecture à l’extérieur Lac patin cléon Cléon Seine-Maritime

