Rando – Le Puy des Trois Cornes à St Vaury Chambon-sur-Voueize Chambon-sur-Voueize Chambon-sur-VoueizeChambon-sur-Voueize Catégories d’évènement: Chambon-sur-Voueize

Creuse

Rando – Le Puy des Trois Cornes à St Vaury Chambon-sur-Voueize Chambon-sur-Voueize, 15 mai 2022, Chambon-sur-VoueizeChambon-sur-Voueize. Rando – Le Puy des Trois Cornes à St Vaury CAP CHAMBON Chambon-sur-Voueize Chambon-sur-Voueize

2022-05-15 13:30:00 13:30:00 – 2022-05-15

Chambon-sur-Voueize Creuse CAP CHAMBON Chambon-sur-Voueize Creuse Chambon-sur-Voueize 10km – Départ à 13 h 30 de l’Office de Tourisme de Chambon sur Voueize – cotisation annuelle de 8€ Randonnée organisée par CAP Chambon 10km – Départ à 13 h 30 de l’Office de Tourisme de Chambon sur Voueize – cotisation annuelle de 8€ CAP CHAMBON Chambon-sur-Voueize Chambon-sur-Voueize

dernière mise à jour : 2022-02-16 par

Détails Catégories d’évènement: Chambon-sur-Voueize, Creuse Autres Lieu Chambon-sur-Voueize Chambon-sur-Voueize Adresse CAP CHAMBON Ville Chambon-sur-VoueizeChambon-sur-Voueize lieuville CAP CHAMBON Chambon-sur-Voueize Chambon-sur-Voueize Departement Creuse

Chambon-sur-Voueize Chambon-sur-Voueize Chambon-sur-VoueizeChambon-sur-Voueize Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chambon-sur-voueizechambon-sur-voueize/

Rando – Le Puy des Trois Cornes à St Vaury Chambon-sur-Voueize Chambon-sur-Voueize 2022-05-15 was last modified: by Rando – Le Puy des Trois Cornes à St Vaury Chambon-sur-Voueize Chambon-sur-Voueize Chambon-sur-Voueize Chambon-sur-Voueize 15 mai 2022 Chambon-sur-Voueize Creuse

Chambon-sur-VoueizeChambon-sur-Voueize Creuse