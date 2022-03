Rando Le Printemps de l’Espoir – 6ème édition Querrien Querrien Catégories d’évènement: Finistère

Querrien

Rando Le Printemps de l'Espoir – 6ème édition Querrien, 3 avril 2022, Querrien. Rue du Stade Boulodrome

2022-04-03 07:30:00 – 2022-04-03 13:00:00

Querrien Finistère 4 circuits marche de 5 – 10 – 13 – 16 kms, ouverts également aux coureurs à pied (traileurs et joggeurs), avec ravitaillement.

2 circuits VTT de 25 – 35 kms, avec ravitaillement.

Les parcours Marche et VTT sont indépendants.

Au retour, boisson + sandwich.

Dès 7h30 au boulodrome vente de crêpes par douzaine (froment- blé noir).

