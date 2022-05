Rando La Sorrusienne 2022 Sorrus, 4 mai 2022, Sorrus.

Rando La Sorrusienne 2022 Grande Rue Sorrus

2022-05-04 – 2022-05-08

Grande Rue Sorrus Pas-de-Calais

Sorrus Rando La Sorrusienne

Dimanche 8 mai à partir de 8h

Mairie de Sorrus

————————–

Au programme :

– 4 parcours VTT de 20, 35, 48, et 62km au tarif de 5€

– 1 parcours pédestre de 12km au tarif de 3€

Départ et arrivée en mairie de Sorrus avec départs libres de 8h à 10h30.

Ravitos prévus sur les 3 plus grands parcours VTT.

Assistance technique sur le parcours – lavage des vélos.

————————–

Inscriptions sur ce lien : https://la-sorrusienne.adeorun.com/

https://la-sorrusienne.adeorun.com/

Rando La Sorrusienne

Dimanche 8 mai à partir de 8h

Mairie de Sorrus

————————–

Au programme :

– 4 parcours VTT de 20, 35, 48, et 62km au tarif de 5€

– 1 parcours pédestre de 12km au tarif de 3€

Départ et arrivée en mairie de Sorrus avec départs libres de 8h à 10h30.

Ravitos prévus sur les 3 plus grands parcours VTT.

Assistance technique sur le parcours – lavage des vélos.

————————–

Inscriptions sur ce lien : https://la-sorrusienne.adeorun.com/

Grande Rue Sorrus

dernière mise à jour : 2022-05-04 par