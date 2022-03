RANDO “LA MARCÉENNE” Marcé, 3 avril 2022, Marcé.

RANDO “LA MARCÉENNE” Marcé

2022-04-03 07:30:00 – 2022-04-03

Marcé Maine-et-Loire Marcé

3 3 EUR Organisé par l’Association des Parents d’Elèves de Marcé.

Parcours familles et animations enfants.

Randos pédestres et VTT au départ du stade à partir de 7h30, venez arpenter les chemins préservés de Marcé et des villages environnants, en marchant, en courant ou en VTT, de bons moments assurés.

4 parcours marcheurs et trailers de 7, 12, 17 et 21km, 5 parcours VTT de 20, 28, 40, 52 et 64kms de proposés. Le 7kms marches et le 20kms VTT sont des parcours famille.

Prix de l’inscription (sans restauration) : Gratuit pour les moins de 6 ans et 3€ pour les 6 -14 ans et 6€ pour les + de 14 ans.

Pas de restauration mais seulement une buvette sur place.

Et comme à chaque édition, nous offrirons un cadeau (beau et utile !) aux plus matinaux.

Contact : rando.la.marceenne@gmail.com ou sur la page Facebook « Rando la Marcéenne »

Sportifs, Promeneurs, seul, en groupe, en Famille, entre Amis, en quête d’un moment convivial à la campagne : réservez votre premier dimanche d’avril !

+33 6 88 08 82 60

