RANDO « LA MARCÉENNE » 11ÈME ÉDITION Marcé, dimanche 7 avril 2024.

Sportifs, promeneurs, seul, en groupe, en famille, entre amis, en quête d’un moment convivial à la campagne réservez votre premier dimanche d’avril !

Randos organisées par l’Association des Parents d’Elèves de Marcé avec des parcours familles et animations enfants.

En marchant, en courant, en VTT, venez découvrir ou redécouvrir les différents circuits de la Marcéenne et cette campagne préservée ! Cette année plusieurs parcours vous seront proposées

– Mini-rando ludique de 2.5kms

– 3 parcours Pédestres 7,12,20 kms

– 4 parcours VTT 10, 20,41 ou 62 Kms

Départ Libre de 7h30 à 10h jusqu’à 11h pour les petits parcours (2.5 et 7 kms et 10kms VTT). Ravitaillement sur parcours

Challenge 2024 ! Venez en équipe ! La plus grande équipe repartira avec un cadeau !

Tarif 6€ (Adulte) et 3€ (de 6 à 14 ans), Gratuit pour les 6ans | Repas non compris

Inscriptions et renseignements ape.ecoledelacolline@gmail.com ou https://www.payasso.fr/ape-ecole-de-marce/marceenne2024

Stade de football

Marcé 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire ape-ecoledelacolline@orange.fr

