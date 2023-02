Rando La Coeur de Bocage, 12 mars 2023, Boismé Boismé.

Rando La Coeur de Bocage

Salle omnisports Boismé Deux-Sèvres

2023-03-12 07:30:00 – 2023-03-12

Boismé

Deux-Sèvres

Boismé

3 EUR Le Groupement Jeunes Coeur de Bocage organise une randonnée pédestre de plusieurs parcours de 5-10-15-20 kms et VTT de 12-20-30-45-60 kms.

Départ entre 7 h 30 et 10 h.

Accueil avec café et brioche. Sandwichs et boisson à l’arrivée.

Le Groupement Jeunes Coeur de Bocage organise une randonnée pédestre de plusieurs parcours de 5-10-15-20 kms et VTT de 12-20-30-45-60 kms.

Départ entre 7 h 30 et 10 h.

Accueil avec café et brioche. Sandwichs et boisson à l’arrivée.

+33 6 71 89 98 90

non communiqué

Boismé

dernière mise à jour : 2023-02-24 par