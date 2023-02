Rando Kreiz Breizh | Programme de mars Salle des Fêtes Rostrenen Office de tourisme du Kreiz Breizh Rostrenen Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes dArmor Rostrenen Chaque semaine, l’association Rando Kreiz Breizh propose des randonnées.

Départ de Rostrenen, Salle des Fêtes à 13h45 ou Rendez-vous à 14h sur place. LES RANDOS DU MOIS : DATE////// RANDONNÉE /////////////////////////////// DÉPART Jeu 02/////// Crêtes du Liscuis ////////////////////////// Parking de Bon Repos Lun 06/////// Abbaye de Langonnet /////////////////// Abbaye

Jeu 09/////// Rosquelfen ////////////////////////////////// Chapelle de Rosquelfen Lun 13/////// Kergrist /////////////////////////////////////// Salle polyvalente

Jeu 16/////// Trémargat bourg /////////////////////////// Bourg de Trémargat Lun 20/////// Bois de Kerminizy ///////////////////////// Église de Saint Tugdual

Jeu 23/////// La Quenouille à madame //////////////// Écluse de Bellevue Lun 27/////// Trémargat ///////////////////////////////////// Ferme pédagogique

Jeu 30/////// Le Cosquer //////////////////////////////////// Salle des fêtes de Rostrenen Adhésion à l’année à l’association.

Org. Rando Kreiz Breizh http://rando22110.chez.com/ Salle des Fêtes Place du Bourg Kozh Rostrenen

