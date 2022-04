RANDO KIDS : MA PREMIÈRE RANDONNÉE ! Mas-de-Londres Mas-de-Londres Catégories d’évènement: Hérault

Mas-de-Londres

RANDO KIDS : MA PREMIÈRE RANDONNÉE ! Mas-de-Londres, 24 avril 2022, Mas-de-Londres. RANDO KIDS : MA PREMIÈRE RANDONNÉE ! Mas-de-Londres

2022-04-24 – 2022-04-24

Mas-de-Londres Hérault Mas-de-Londres Le 24.04.2022 à 9h30 à Mas de Londres (Gabriac)

Les petits explorateurs vont pouvoir faire leur première randonnée ! En famille, partez à la découverte des marches du Géant face au Pic Saint Loup (Hérault). De 4 à 10 ans.

Des petits jeux pour les enfants animeront la balade et entre parents nous pourrons échanger sur des sujets comme le sport avec les enfants. Réservations et paiement en ligne : https://www.billetweb.fr/rando-kids-ma-premiere-randonnee

Tarifs :

1 adulte + 1 enfant : 20€

2 adultes + 1 enfant : 25€

1 adulte + 2 enfants : 25€

2 adultes + 2 ou 3 enfants : 30€ Le 24.04.2022 à 9h30 à Mas de Londres (Gabriac)

Les petits explorateurs vont pouvoir faire leur première randonnée ! En famille, partez à la découverte des marches du Géant face au Pic Saint Loup (Hérault). De 4 à 10 ans.

Des petits jeux pour les enfants animeront la balade et entre parents nous pourrons échanger sur des sujets comme le sport avec les enfants. Le 24.04.2022 à 9h30 à Mas de Londres (Gabriac)

Les petits explorateurs vont pouvoir faire leur première randonnée ! En famille, partez à la découverte des marches du Géant face au Pic Saint Loup (Hérault). De 4 à 10 ans.

Des petits jeux pour les enfants animeront la balade et entre parents nous pourrons échanger sur des sujets comme le sport avec les enfants. Réservations et paiement en ligne : https://www.billetweb.fr/rando-kids-ma-premiere-randonnee

Tarifs :

1 adulte + 1 enfant : 20€

2 adultes + 1 enfant : 25€

1 adulte + 2 enfants : 25€

2 adultes + 2 ou 3 enfants : 30€ Fanny Coulon

Mas-de-Londres

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Mas-de-Londres Autres Lieu Mas-de-Londres Adresse Ville Mas-de-Londres lieuville Mas-de-Londres Departement Hérault

Mas-de-Londres Mas-de-Londres Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mas-de-londres/

RANDO KIDS : MA PREMIÈRE RANDONNÉE ! Mas-de-Londres 2022-04-24 was last modified: by RANDO KIDS : MA PREMIÈRE RANDONNÉE ! Mas-de-Londres Mas-de-Londres 24 avril 2022 Hérault Mas-de-Londres

Mas-de-Londres Hérault