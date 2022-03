Rando Jully Jully-lès-Buxy Jully-lès-Buxy Catégories d’évènement: JULLY-les-BUXY

Jully-lès-Buxy Saône-et-Loire Jully-lès-Buxy 2 2 EUR Randonnée pédestre Dimanche 03 avril 2022

Au départ de Jully les Buxy proposant 3 parcours de 6, 12 et 22 km

Inscriptions de 08h00 à 14h00

Tarifs : 4 E pour le 6 km, 5 € pour le 12 km avec 1 ravitaillement et 6 e pour le 22 km avec 2 ravitaillements

Tarif enfant moins de 12 ans : 2 €

