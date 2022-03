Rando journée : Entre littoral et bocage Névez Névez Catégories d’évènement: Finistère

Névez

Rando journée : Entre littoral et bocage Névez, 20 avril 2022, Névez. Rando journée : Entre littoral et bocage Névez

2022-04-20 10:00:00 – 2022-04-21

Névez Finistère Névez Partez à la rencontre des différents visages du sud Cornouaille. Cette incroyable mosaïque de milieux, vous dévoilera tous ses secrets. Prévoir un pique-nique (zéro déchet), eau et chaussures de marche.

Durée : 4h30

Age minimum conseillé : 10 ans Réservation obligatoire la veille avant 12h00.

Tarifs : 12€ / Réduit* : 8€ / Gratuit moins de 12 ans

Tarif réduit : demandeurs d’emploi, adhérents à bretagne Vivante et étudiants. Partez à la rencontre des différents visages du sud Cornouaille. Cette incroyable mosaïque de milieux, vous dévoilera tous ses secrets. Prévoir un pique-nique (zéro déchet), eau et chaussures de marche.

Durée : 4h30

Age minimum conseillé : 10 ans Réservation obligatoire la veille avant 12h00.

Tarifs : 12€ / Réduit* : 8€ / Gratuit moins de 12 ans

Tarif réduit : demandeurs d’emploi, adhérents à bretagne Vivante et étudiants. Névez

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Névez Autres Lieu Névez Adresse Ville Névez lieuville Névez Departement Finistère

Névez Névez Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevez/

Rando journée : Entre littoral et bocage Névez 2022-04-20 was last modified: by Rando journée : Entre littoral et bocage Névez Névez 20 avril 2022 finistère Névez

Névez Finistère