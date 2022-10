Rando Joëlettes sur les traces des 4 fils Aymon pour le Téléthon Bogny-sur-Meuse Bogny-sur-Meuse Catégorie d’évènement: Bogny-sur-Meuse

2022-11-26 – 2022-11-26 Bogny-sur-Meuse Ardennes Cosec de Levrezy Rue de la Vallée Bogny-sur-Meuse Pour le Téléthon, venez participer à une randonnée familiale d’environ 7 à 8 kilomètres qui sera ouverte à tous sur les traces des 4 fils Aymon. Avec l’AFM Téléthon, La Joëlette Verte , le K-Raid Ardennes et surtout avec vous . On vous donne rendez-vous pour un départ à 14h au Cosec de Levrezy, le samedi 26 novembre 2022. (Rue de la Vallée, 08120 Bogny sur Meuse). Tarif : 3€ qui seront reversés au Téléthon. Vous êtes les muscles ,vous êtes l’espoir et vous êtes la force du Téléthon. accueil@bognysurmeuse.fr Bogny-sur-Meuse

