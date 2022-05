Rando guidée, Istres sous toutes ses facettes Istres, 22 juillet 2022, Istres.

Istres Bouches-du-Rhône

Arpentez les bords de l’étang de l’olivier et remontez le temps pour connaitre l’origine préhistorique de l’oppidum du Castellan et ses vestiges du temps des dinosaures. r nPoursuivez la balade au belvédère de Suffren avec une vue à 180 degrés sur l’étang de Berre, une des plus grandes lagunes salées d’Europe. r nEnfin, plongez dans son passé médiéval en parcourant les ruelles du centre ancien moyenâgeux pour connaître son histoire et ses traditions. r r nUne sortie au soleil tombant mêlant découvertes botaniques et historiques.

Découvrez Istres entre ville et nature avec une guide conférencière lors d’une marche commentée de 4,5 km environ !

tourisme@istres.fr +33 4 42 81 76 00

