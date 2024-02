Rando grillades Billetterie Col de Couraduque Aucun, jeudi 15 février 2024.

Rando grillades Billetterie Col de Couraduque Aucun Hautes-Pyrénées

Tous les Jeudis

Une balade sur les pistes en forêt jusqu’à un fabuleux panorama sur le Val d’Azun. Vous préparez le feu dans la neige avec le guide pour préparer de bonnes grillades pour le pique-nique ! Une expérience unique raquettes aux pieds !

Randonnée familiale !

Grillades de produits locaux au feu de bois !

Vue panoramique sur la vallée !

Raquettes, repas et pass fournis !

profiterons de cet espace pour une pratique douce, avant de redescendre.

A apporter

Equipement à prévoir: Bonnes chaussures de randonnée (montantes et étanches) + chaussettes chaudes / Sac à dos d’un volume supérieur à 20 litres / Vêtements chauds, pantalon de ski et veste imperméable / Gants / Bonnet / Lunettes de soleil / Crème sola EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 10:00:00

fin : 2024-02-15 16:00:00

Billetterie Col de Couraduque AUCUN

Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

