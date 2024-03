Rando Gravel Eléments Tour-de-Faure, dimanche 31 mars 2024.

Rando Gravel Eléments Tour-de-Faure Lot

Les terrains seront variés petites routes piste larges et quelques singles

Des randos très nature au cœur du Parc des Causses et du Quercy et du Géoparc de l’Unesco.

Un week-end ou il sera possible de mêler sport, nature, gastronomie et patrimoine dans notre beau département.

La rando Gravel Eléments n’est pas une course, c’est une randonnée comprenant 3 circuits à partir du village de Tour-de-Faure. Le seul objectif est de passer la ligne d’arrivée dans les temps fixés par l’organisation. Il n’y a pas de classement.

Trois parcours vous seront proposés au choix au tarif de 15 € et un repas en option 15 € :

55 Km ; 1200D+

70 Km ; 1500D+

90 Km ; 1900D+

07h00: Retrait des dossards

07h30: Départ toutes randos 1515 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 07:00:00

fin : 2024-03-31

Salle des fêtes

Tour-de-Faure 46330 Lot Occitanie

