Rando Gourmande Treignac

Rando Gourmande Treignac Treignac, 30 octobre 2021, TreignacTreignac. Rando Gourmande 2021-10-30 – 2021-10-30

Treignac Corrèze Place de la République Treignac Corrèze Treignac RDV à 10h Place de la République à Treignac. Réservation obligatoire au 05 55 98 00 93 ou 07 72 72 63 98. La Station Sports Nature vous propose une “rando gourmande”. 8 km – tous niveaux – prévoir pique-nique. Après-midi dégustation de jus à la ferme des Monédières. Fin vers 16h. RDV à 10h Place de la République à Treignac. Réservation obligatoire au 05 55 98 00 93 ou 07 72 72 63 98. dernière mise à jour : 2021-10-21 par OT Terres de Corrèze

