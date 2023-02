Rando gourmande, 14 mai 2023, Trébry Trébry.

L’Amicale Laïque de Trébry vous convie à sa rando gourmande !

Apéritif et entrée à Trébry, plat principal (tajine de poulet) à St Glen, fromage et far breton et café au retour à Trébry.

3 parcours : 7km (adapté aux poussettes et draisiennes), 10km et 16km.

Le départ se fait depuis la salle des fêtes de la commune à partir de 10h30.

Réservation obligatoire avant le 21/04/2023.

+33 6 66 57 18 67

