Rando Gourmande Saint-Urbain Saint-Urbain Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Urbain

Rando Gourmande Saint-Urbain, 2 juillet 2022, Saint-Urbain. Rando Gourmande

Saint-Urbain Finistère

2022-07-02 17:45:00 – 2022-07-02 Saint-Urbain

Finistère Saint-Urbain Rando Gourmande Départ libre entre 17h45 et 18h30 Balade de 10km environ en 3 étapes : 1) Apéritif avec kir breton ou sans alcool

2) Galette saucisse avec son verre de cidre

3) Far breton et café 12€ sur réservation ou 15€ sur place Réservation avant le 28 juin par téléphone : 07 83 26 75 46 ou par mail : casu29800@gmail.com casu29800@gmail.com +33 7 83 26 75 46 Rando Gourmande Départ libre entre 17h45 et 18h30 Balade de 10km environ en 3 étapes : 1) Apéritif avec kir breton ou sans alcool

2) Galette saucisse avec son verre de cidre

3) Far breton et café 12€ sur réservation ou 15€ sur place Réservation avant le 28 juin par téléphone : 07 83 26 75 46 ou par mail : casu29800@gmail.com Saint-Urbain

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Urbain Other Lieu Saint-Urbain Adresse Saint-Urbain Finistère Ville Saint-Urbain lieuville Saint-Urbain Departement Finistère

Saint-Urbain Saint-Urbain Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-urbain/

Rando Gourmande Saint-Urbain 2022-07-02 was last modified: by Rando Gourmande Saint-Urbain Saint-Urbain 2 juillet 2022 Saint-Urbain, Finistère

Saint-Urbain Finistère