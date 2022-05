rando gourmande Rieupeyroux Rieupeyroux Catégories d’évènement: Aveyron

rando gourmande Rieupeyroux, 29 mai 2022, Rieupeyroux. rando gourmande maison pour tous Rieupeyroux

2022-05-29 – 2022-05-29

maison pour tous Rieupeyroux Aveyron Rieupeyroux EUR Randonnée

2 circuits

9h30 – départ circuit 10 km

10h30 – départ circuit 4 km

Repas gourmand Menu adulte : Apéritif, Salade aveyronnaise, Gratin dauphinois, Confit, Fraisier, Café

Menu enfant : Nuggets, Gratin, Glace

Tarifs

Rando + Repas : 20€ adulte / 12€ enfant

Repas seul : 18€ adulte / 10€ enfant

Rando seule : 2€ adulte / gratuit pour les – 12 ansRESERVATION OBLIGATOIRE avant le 23 mai

Au départ de la Maison pour Tous, 2 parcours de randonnée pédestre suivi d'un repas gourmand.

