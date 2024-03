Rando-gourmande Radenac, dimanche 17 mars 2024.

Rando-gourmande Radenac Morbihan

3 circuits 8km, 10km et 12km. 4 étapes gourmandes avec apéritif, soupe, galette saucisse chips et cidre/bière et dessert, café.

Départ dès 8h30 pour les marcheurs, entre 10h30 et 11h30 pour les gourmands, depuis la Salle St Fiacre.

Marcheur sans repas 4€ | Marcheur avec repas (adulte) 10€ sur réservation et 12€ sur place | Marcheur avec repas (enfant 12 ans) 7€.

Nombre de participants limité. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 08:30:00

fin : 2024-03-17

Salle Saint Fiacre

Radenac 56500 Morbihan Bretagne apel.radenac@gmail.com

