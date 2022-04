RANDO GOURMANDE – OISEAUX ET PLANTES COMESTIBLES Montagnac Montagnac Catégories d’évènement: Hérault

RANDO GOURMANDE – OISEAUX ET PLANTES COMESTIBLES Montagnac, 30 avril 2022, Montagnac. RANDO GOURMANDE – OISEAUX ET PLANTES COMESTIBLES Montagnac

2022-04-30 10:00:00 – 2022-04-30 13:00:00

Montagnac Hérault C’est le printemps ! Alexandre, ornithologue amateur passionné et Alicia, épicurienne experte en vin et plantes sauvages comestibles vous emmènent en balade sur les chemins du Domaine de la Conseillère à Montagnac ! Initiez-vous au chant des oiseaux et à l’ornithologie, découvrez les saveurs des plantes sauvages qui couvrent nos talus et bordures de sentiers et terminez par un pique-nique gourmand arrosé des vins du Domaine ! Au programme :

10h – 12h : randonnée ornithologie et plantes sauvages

