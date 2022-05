Rando gourmande Guerlédan Guerlédan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Guerlédan

Rando gourmande Guerlédan, 18 juin 2022, Guerlédan.

2022-06-18

Guerlédan Côtes d’Armor Guerlédan Départ de la chapelle St Elouan de 17h00 à 20h00. Deux circuits de 6 et 10 km. Trois arrêts gourmands avec animations : improvisation théâtrale, démonstration équestre… +33 6 21 60 51 84 Départ de la chapelle St Elouan de 17h00 à 20h00. Deux circuits de 6 et 10 km. Trois arrêts gourmands avec animations : improvisation théâtrale, démonstration équestre… Saint-Guen Chapelle Sainte Suzanne Guerlédan

