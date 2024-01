RANDO GOURMANDE Gorges, samedi 13 avril 2024.

RANDO GOURMANDE Gorges Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-13

L’APEL de l’école Pie X est heureuse de vous informer que sa 3ème randonnée gourmande aura lieu le 13 avril prochain.

Départ prévu entre 16h et 18h de la salle du Cep à Gorges. Stationnement possible sur place. Pauses gourmandes réparties sur le parcours.

3 parcours différents : 7 km, 11 km et 14 km.

Réservation obligatoire avant le 12 avril 2024 sur HelloAsso.

Attention, lors de la réservation, HelloAsso vous demande si vous souhaitez lui faire un don, il est tout à fait possible de choisir 0€ (onglet récapitulatif, cliquez sur modifier).

Gorges 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire apelecolepiex@yahoo.com



Mise à jour le 2024-01-16 par eSPRIT Pays de la Loire