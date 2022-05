Rando gourmande et musicale Bannalec Bannalec Catégories d’évènement: Bannalec

Finistère

Rando gourmande et musicale Bannalec, 7 mai 2022, Bannalec.

2022-05-07 16:00:00 – 2022-05-07 18:00:00

Bannalec Finistère Bannalec 3 associations (Bannanim, espace musique et APE) s’unissent pour organiser une randonnée gourmande et musicale au lieu dit Rozhuel à Bannalec le samedi 7 mai avec au choix 2 parcours de 7 ou 9km. 10 € par adulte et 6€ par enfant. A partir de 16h à 18h. Inscription au 07.83.70.94.47 +33 7 83 70 94 47 3 associations (Bannanim, espace musique et APE) s’unissent pour organiser une randonnée gourmande et musicale au lieu dit Rozhuel à Bannalec le samedi 7 mai avec au choix 2 parcours de 7 ou 9km. 10 € par adulte et 6€ par enfant. A partir de 16h à 18h. Inscription au 07.83.70.94.47 Prairie Lieu-dit Rozhuel Bannalec

