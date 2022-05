Rando gourmande en semi-nocturne Bourbriac Bourbriac Catégories d’évènement: Bourbriac

Bourbriac Côtes d’Armor Bourbriac 2ème édition de cette randonnée en semi-nocturne ponctuée de pauses gourmandes, permettant de découvrir les paysages de Bourbriac d’une façon originale. Circuit de 8,5 km. chapelle.sth.bbc@gmail.com 2ème édition de cette randonnée en semi-nocturne ponctuée de pauses gourmandes, permettant de découvrir les paysages de Bourbriac d’une façon originale. Circuit de 8,5 km. Bourbriac

