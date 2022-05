RANDO GOURMANDE Durtal, 9 juillet 2022, Durtal.

RANDO GOURMANDE Durtal

2022-07-09 16:30:00 – 2022-07-09 22:00:00

Durtal Maine-et-Loire

EUR 4 5 L’association Courir à Durtal organise sa seconde randonnée gourmande en forêt de Chambiers. n n3 parcours vous sont proposés : 5km, 9km et 13 km. nLes départs des randonneurs seront différés entre 16h30 et 18h30. A la fin de la randonnée vous pourrez faire vos achats auprès des producteurs locaux qui seront présents pour le marché. Vins, glaces, miel, fruits et légumes… n nVous pourrez également vous restaurer sur place avec le prestataire des Rairies Tiramisu & Lasagnes , des boissons et desserts (penser à réserver au moment de l’inscription) RDV sur le parking de la Forêt de Chambiers, face au Château de Chambiers, route de Beauvau à Durtal.

Seconde édition de la Rando Gourmande à Durtal

couriradurtal@gmail.com +33 6 42 09 56 49

L’association Courir à Durtal organise sa seconde randonnée gourmande en forêt de Chambiers. n n3 parcours vous sont proposés : 5km, 9km et 13 km. nLes départs des randonneurs seront différés entre 16h30 et 18h30. A la fin de la randonnée vous pourrez faire vos achats auprès des producteurs locaux qui seront présents pour le marché. Vins, glaces, miel, fruits et légumes… n nVous pourrez également vous restaurer sur place avec le prestataire des Rairies Tiramisu & Lasagnes , des boissons et desserts (penser à réserver au moment de l’inscription) RDV sur le parking de la Forêt de Chambiers, face au Château de Chambiers, route de Beauvau à Durtal.

Durtal

dernière mise à jour : 2022-05-12 par