Moncel-lès-Lunéville 54300 Moncel-lès-Lunéville Rando gourmande des Loups – 1ère édition : Boucle de 10 km depuis le parcours de santé. Départs entre 11h et 12h30. Etapes déjeuner : apéritif, entrée, plat, fromage, trou lorrain, dessert et boissons. Tarif adulte : 25 €, 6-11 ans : 11 €, – de 6 ans : gratuit. Réservation au 06 83 53 88 79. +33 6 83 53 88 79 Rando Gourmande des Loups

